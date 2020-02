Generátor náhodných minimálnych dôchodkov - v čom penzistov zavádza?

Takmer 300 tisíc dôchodcov dostane mesačne viac o 55 eur, dookola opakuje predseda SNS Andrej Danko. V čom sa tento generátor náhodných minimálnych penzií mýli?

Šéf národniarov Andrej Danko koncom minulého roka silou mocou presadil zvýšenie minimálnych dôchodkov nech to stojí, čo to stojí a nech to kritizuje, kto len chce. Proti bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, návrh rázne skritizovala aj Sociálna poisťovňa a Dankovci ho napriek tomu pretlačili s argumentom, že „dôchodcovia si to zaslúžia“. Naozaj silný odborný argument, ktorým generátor náhodných dôchodkov totálne odzbrojil všetkých neprajníkov.

„Mňa štve, že sme schválili o 55 eur viac dôchodcom a Sociálna poisťovňa to nestihla vyplatiť. Takmer 300 000 dôchodcov dostane mesačne viac o 55 eur,“ povedal predseda SNS v nedeľnej diskusnej relácii. Dve čísla a ani jedno pravdivé.

Rozoberme si to na príklade. Ak niekto získal 40 rokov dôchodkového poistenia, má od začiatku tohto roka nárok na minimálnu penziu v sume 378,50 eura. Do konca minulého roka to bolo 322 eur. Ide teda o nárast o 56,50 eura. O túto sumu sa však zvýši minimálny dôchodok len tým, ktorých penzia bola 322 eur. Ak má niekto v súčasnosti pri 40 rokoch dôchodkového poistenia po januárovom zvýšení dôchodku penziu napríklad 378 eur, jeho dôchodok sa vďaka Dankovi zvýši len o 50 centov, nie o 55 eur. To isté platí aj pri ostatných dĺžkach dôchodkového poistenia. Predseda SNS preto zavádza dôchodcov, ak vyhlasuje, že všetkým ľudom s minimálnym dôchodkom sa ich príjem zvýši o 55 eur. Pravda je taká, že pri 40 rokoch dôchodkového poistenia sa môže penzia zvýšiť od 10 centov až do 56,50 eura.

Danko zavádza aj v tom, koľkým dôchodcom sa ich penzia vďaka nemu zvýši. Tvrdí, že to bude „takmer 300 tisíc dôchodcov“. Podľa decembrového odhadu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mal minimálny dôchodok v tomto roku vzťahovať na 170 tisíc dôchodcov. Predseda národniarov sa teda prejavil ako generátor náhodných čísiel, keďže pri odchýlke 130 tisíc už nebude počet 300 tisíc ničím iným, ako len náhodne vygenerovaným údajom.

"Je neakceptovateľné, aby poctivo pracujúci ľudia dostávali minimálny dôchodok vo výške 278 eur," povedal minulý rok predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Toto je jeden zásadný omyl. Pointa je v tom, že pri minimálnych dôchodkoch hovoríme o počte rokov dôchodkového poistenia, nie o počte odpracovaných rokov. Získanie najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia neznamená, že 30 rokov treba reálne odpracovať ako zamestnanec, či samostatne zárobkovo činná osoba. Rok dôchodkového poistenia môže človek získať aj ako poistenec štátu, ak sa napríklad na rodičovskej dovolenke stará o dieťa do šiestich rokov veku, opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu, či vykonáva osobnú asistenciu. Pred 1. januárom 2004 mohol človek získať rok dôchodkového poistenia napríklad aj počas vykonávania vojenskej služby, štúdia na strednej a vysokej škole, či dokonca aj počas obdobia, kedy bol nezamestnaný. Pred 1. januárom 2001 sa ako obdobie dôchodkového poistenia dokonca uznávalo aj obdobie v evidencii nezamestnaných na úrade práce bez ohľadu na to, či nezamestnaný dostával podporu v nezamestnanosti alebo nie.

Na minimálny dôchodok má nárok teda aj ten penzista, ktorý napríklad 15 rokov pracoval, štyri roky študoval na strednej škole, dva roky bol na vojne a pred 1. januárom 2001 bol deväť rokov nezamestnaný. Získal tak dokopy 30 rokov dôchodkového poistenia a od začiatku tohto roka má nárok na minimálny dôchodok v sume 334,30 eura. Čerešničkou na torte je to, že nárok na minimálny dôchodok má tento penzista bez ohľadu na to, z akého príjmu tých 15 rokov platil odvody. Mohol napríklad pracovať len na dohodu s nízkym príjmom alebo na čiastočný úväzok. Naozaj teda minimálny dôchodok dostanú len tí, ktorí si poctivo odpracovali aspoň 30 rokov a zaslúžia si to?

Generátor náhodných dôchodkov presadil, aby sa minimálne dôchodky pri 30 rokoch dôchodkového poistenia zvyšovali podľa toho, ako rastie priemerná mzda na Slovensku a pri 31 a viac rokoch poistenia podľa toho, ako stúpa priemerná mzda a súčasne podľa toho, ako sa zvyšuje životné minimum. Ak takéto nastavenie budúca vláda urýchlene nezmení, bude to viesť k tomu, že minimálna penzia v roku 2021 stúpne o možno 22 eur, ale klasický trebárs 360-eurový dôchodok sa zdvihne o 10 eur.

Penzistovi, ktorý 30 rokov dôchodkového poistenia získal napríklad aj tým, že bol deväť rokov na úrade práce, tak minimálny dôchodok počas dvoch rokov stúpne o 77 eur (55 eur v roku 2020 a 22 eur v roku 2021). Naproti tomu dôchodcovi, ktorý získal 40 rokov dôchodkového poistenia a nikdy nebol nezamestnaný, sa penzia za dva roky zvýši napríklad o 25 eur. Je toto spravodlivé? Je toto budovaním hrádze proti extrémizmu, keď obdobie nezamestnanosti je rovnocenné práci?