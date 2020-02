Smeráci plánovali zrýchlené konanie k trinástym dôchodkom už v októbri

Pred pár mesiacmi to nebolo ani na stole, na stole je to teraz, zaklamal včera premiér Peter Pellegrini.

Predseda Smeru Robert Fico zvolal na 17. októbra minulého roka tlačovú besedu na tému “zákony z dielne strany Smer-SD”. Na tejto tlačovke hovoril okrem iného aj o transformácii vianočného príspevku na trinásty dôchodok. A povedal aj toto: “Nevylučujem, že s týmto návrhom Smer príde ešte v tomto volebnom období”.

Vtedy som si hovoril, že to Smeráci nemajú ako stihnúť, keďže v štandardnom režime sa návrhy zákonov schvaľujú na dvoch parlamentných schôdzach. Októbrová schôdza parlamentu pritom bola 17. októbra už v plnom prúde (legislatívne návrhy sa do parlamentu predkladajú najneskôr 15 dní pred začiatkom schôdze) a do konca volebného obdobia zostávala už je jedna riadna schôdza, ktorá sa začala 26. novembra minulého roka.

Predseda parlamentu Andrej Danko síce nakoniec zvolal ešte jednu schôdzu na 21. januára tohto roka, ale to len preto, aby sa poslanci mohli vysporiadať s novelou zákona o pozemkových úpravách, ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. O tejto schôdzi nemohol Fico v polovicu októbra ani len tušiť, keďže hlava štátu vrátila novelu zákona do parlamentu 20. decembra minulého roka.

Ak teda Fico 17. októbra minulého roka naznačoval, že strana Smer možno ešte do volieb predloží legislatívny návrh na zavedenie trinásteho dôchodku, oznamoval nám tým to, že Smer má plán schvaľovať trináste penzie v skrátenom konaní. Inak ako v skrátenom konaní to totiž 17. októbra minulého roka nešlo, keďže štandardný “dvojschôdzový” režim Smeráci už nestíhali.

Ficove “nevylučujem” som pochopil až teraz. Už vtedy mal plán B, ak by sa im predvolebné preferencie nevyvíjali pozitívnym smerom. Tým plánom bolo rozdávať dôchodcom a rodinám s deťmi v zrýchlenom režime tesne pred voľbami.

Ak predseda vlády a podpredseda Smeru Peter Pellegrini včera povedal, že “pred pár mesiacmi to nebolo ani na stole, na stole je to teraz”, tak jednoznačne klame. Na Smeráckom stole sú trináste dôchodky už od roku 2010 a konkrétne na Ficovom stole bol plán predložiť návrh o trinástych dôchodkoch už 17. októbra minulého roka. Ak dobre rátam, bolo to pred štyrmi mesiacmi, pán premiér.

Jedným z oficiálnych dôvodov na skrátené legislatívne konanie je to, že štátu hrozia značné hospodárske škody. Teraz je dôvodom na tri skrátené konania (trináste dôchodky, dvojnásobný prídavok na dieťa a zrušenie diaľničných známok) to, že Smeru a SNS hrozia značné preferenčné škody.

Ozaj, spomínate si na Smerácke plynové vratky vo februári 2016? Vtedy Smer voličov tesne pred parlamentnými voľbami uplácal sumou od 10 do 165 eur a stálo nás to 48 miliónov eur. Predvolebné prieskumy vtedy Smeru predpovedali preferencie od 32 do 38 percent.

Dnes nás Smer a SNS idú spoločne uplácať sumou vyše 800 miliónov eur (442 miliónov eur na trináste dôchodky, 300 miliónov eur na zdvojnásobenie prídavkov na deti a 70 miliónov eur bude stáť zrušenie diaľničných známok). V prieskumoch sa teraz Smer preferenčne pohybuje okolo 17 až 18 percent. Radšej sa ani nechcem zamýšľať nad tým, akou sumou by nás Fico a spol. uplácali, keby ich preferencie klesli pod 10 percent.