Ako vláda trápne zdôvodnila skrátené konania k trom legislatívnym návrhom

Smer spolu so SNS pri zdôvodňovaní skrátených legislatívnych konaní prerazili dno. Smeráci a národniari idú porušiť zákon o rokovacom poriadku NR SR a ani sa tým netaja.

“Nakoľko uvedený stav je dlhodobo neudržateľný, je nevyhnutné predmetný vládny návrh zákona prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.” Takto vláda parlamentu zdôvodňuje, prečo by mali poslanci urýchlene schváliť zdvojnásobenie prídavku na dieťa od 1. januára budúceho roka z 24,95 eura na 50 eur. Teda stav, ktorý bol dlhodobo udržateľný počas ôsmich rokov vlády Smeru, je zrazu pred voľbami neudržateľný. A tento “neudržateľný stav” bude trvať až do 1. januára budúceho roka, keďže až vtedy sa má prídavok na dieťa zvýšiť.

Naslovovzatí odborníci Doc. JUDr. Robert Fico, CSc a JUDr. Andrej Danko by nám všetkým ako laikom mohli vysvetliť, kde sa v zákone o rokovacom poriadku NR SR nachádza “dlhodobo neudržateľný stav” ako dôvod na využitie skráteného legislatívneho konania. Neprisahali pri poslaneckom sľube, že budú “dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života”?

Zákon o rokovacom poriadku NR SR v § 89 pozná len tieto dôvody na urýchlené konanie o legislatívnych návrhoch: “za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, ak hrozia štátu značné hospodárske škody alebo ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti Organizácie spojených národov vyžaduje neodkladné prijatie zákona”.

Teda “dlhodobo neudržateľný stav” je vymysleným, nezákonným dôvodom na skrátené legislatívne konanie a ak poslanci za Smer a SNS tento dôvod dnes na rokovaní parlamentu akceptujú, porušia svoj poslanecký sľub dodržiavať zákony. Ak je niečo naozaj dlhodobo neudržateľné, tak je to riadenie tohto štátu pánmi, ako sú Doc. JUDr. Robert Fico, CSc a JUDr. Andrej Danko.

Skrátené konanie k zavedeniu trinástych dôchodkov vláda zdôvodnila “potrebou zabezpečenia primeranej doby pre Sociálnu poisťovňu na zabezpečenie výplaty trinásteho dôchodku už v roku 2020”. Páni Fico a Danko si z nás evidentne robia žarty. Trinásty dôchodok má totiž Sociálna poisťovňa v decembri (!!!!) tohto roka automaticky vyplatiť všetkým penzistom, ktorí v danom mesiaci dostávajú niektorý z dôchodkov. Sociálna poisťovňa teda nebude o ničom rozhodovať, nič nebude schvaľovať, všetky trináste dôchodky má vyplatiť automaticky všetkým penzistom. Na čo sa poisťovňa potrebuje pripravovať desať mesiacov??

Keď Danko silou mocou začiatkom decembra minulého roka presadil svoje minimálne dôchodky (výraznú zmenu podmienok, za akých sa priznávajú), tak tlačil na Sociálnu poisťovňu, aby celý tento proces stihla ešte v januári, teda za zhruba sedem týždňov od schválenia novely zákona. V tomto prípade však na rozdiel od trinástych dôchodkov musí Sociálna poisťovňa minimálne dôchodky schvaľovať, vydávať rozhodnutia, doručovať ich….S minimálnymi dôchodkami má teda Sociálna poisťovňa neporovnateľne viac práce ako by mala s trinástymi penziami. JUDr. Danko si však postavil hlavu a chce to do siedmich týždňov… Nezáležalo mu na tom, aby doprial Sociálnej poisťovni “primerané obdobie na zabezpečenie výplaty minimálnych dôchodkov”. Teraz prišli trináste dôchodky, na vyplácanie ktorých sa má Sociálna poisťovňa chystať desať mesiacov, čo šéf Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny zvládne aj “s prstom v nose”.

No a ako do tretice vláda zdôvodnila skrátené konanie k zrušeniu diaľničných známok od začiatku budúceho roka?

“Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z aktuálnej situácie, ktorá si vyžaduje účinné riešenia v záujme zvýšenia disponibilného príjmu širokých skupín obyvateľstva znížením ich výdavkov na platenie diaľničných známok”.

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc a JUDr. Andrej Danko si z nás evidentne robia žarty, nie je to však vôbec vtipné…